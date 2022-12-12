Семёнов-Девятков Феодосий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

31.05.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1834 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Мать: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Жена: Семёнова-Девяткова Александра Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1899 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Нина Феодосьевна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1900 ст.

Дочь: Семёнов-Девятков Александр Феодосьевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1902 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Алексей Феодосьевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Феодосьевна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1905 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Павел Феодосьевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.11.1906 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Анна Феодосьевна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна

Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Максимилиан Феодосьевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
31.05.1910 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от разрыва кровеносных сосудов
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