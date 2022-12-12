Семёнов-Девятков Феодосий Александрович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти31.05.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1899 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Нина Феодосьевна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна
Рождение ребёнка
03.06.1900 ст.
Дочь: Семёнов-Девятков Александр Феодосьевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна
Рождение ребёнка
06.03.1902 ст.
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Феодосьевна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна
Рождение ребёнка
27.06.1905 ст.
Рождение ребёнка
29.11.1906 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Анна Феодосьевна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Максимилиан Феодосьевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Александра Александровна
Смерть
31.05.1910 ст.
от разрыва кровеносных сосудов