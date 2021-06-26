Семёнова-Девяткова (Шерстобитова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Девяткова (Шерстобитова) Александра Александровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шерстобитов Александр

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Муж: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1899 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Нина Феодосьевна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1900 ст.

Дочь: Семёнов-Девятков Александр Феодосьевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1902 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Алексей Феодосьевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.1903

Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Феодосьевна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1905 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Павел Феодосьевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.11.1906 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Анна Феодосьевна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Максимилиан Феодосьевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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