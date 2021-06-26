Семёнова-Девяткова (Шерстобитова) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Шерстобитов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1899 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Нина Феодосьевна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
03.06.1900 ст.
Дочь: Семёнов-Девятков Александр Феодосьевич
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
06.03.1902 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Алексей Феодосьевич
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
28.09.1903
Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Феодосьевна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
27.06.1905 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Павел Феодосьевич
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
29.11.1906 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Анна Феодосьевна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.
Смерть
Неизвестно