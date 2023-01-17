Коковашин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1784 ст.
Сын: Коковашин Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коковашин Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно