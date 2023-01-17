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Коковашин Иван Матвеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1784 ст.

Сын: Коковашин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковашина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коковашин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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