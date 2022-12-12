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Ожеред Лаврентий Васильевич

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Место рождения

село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина

Дата рождения

10.08.1870 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1870 ст.

Отец: Ожеред Василий Николаевич

Мать: Ожеред Марина Афанасьевна

село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Место жительства
1877
Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
По данным Казеной палаты Ставропольского губернского управления крестьянин Василий Ожеред переехал из села Сосновка Чигиринского уезда Киевской губернии в село Киевское Новогригорьевского уезда Ставро... Показать все
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ступарь Прасковья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ожеред Варвара

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910

Дочь: Ожеред Фекла Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910

Дочь: Ожеред Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ожеред Варвара

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910

Дочь: Ожеред Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ожеред Варвара

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
С 1891 по 1897 ст.

Сын: Ожеред Фокий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ожеред Варвара

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Ожеред Матвей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ожеред Варвара

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожеред Варвара

Смерть
Около 1930
Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
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