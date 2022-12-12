Ожеред Лаврентий Васильевич
Место рождениясело Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Дата рождения10.08.1870 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1870 ст.
село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Место жительства
1877
По данным Казеной палаты Ставропольского губернского управления крестьянин Василий Ожеред переехал из села Сосновка Чигиринского уезда Киевской губернии в село Киевское Новогригорьевского уезда Ставро... Показать все
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ступарь Прасковья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ожеред Варвара
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910
Дочь: Ожеред Фекла Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910
Дочь: Ожеред Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ожеред Варвара
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910
Дочь: Ожеред Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ожеред Варвара
Рождение ребёнка
С 1891 по 1897 ст.
Сын: Ожеред Фокий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ожеред Варвара
Рождение ребёнка
1898 ст.
Сын: Ожеред Матвей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ожеред Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожеред Варвара
Смерть
Около 1930