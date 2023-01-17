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Ожеред Варвара

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Место рождения

село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ступарь Прасковья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910

Дочь: Ожеред Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910

Дочь: Ожеред Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
С 1891 по 1897 ст.

Сын: Ожеред Фокий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Ожеред Матвей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожеред Лаврентий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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