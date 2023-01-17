Ожеред Варвара
Место рождениясело Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ступарь Прасковья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910
Дочь: Ожеред Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
С 1891 по 1910
Дочь: Ожеред Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
С 1891 по 1897 ст.
Сын: Ожеред Фокий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
1898 ст.
Сын: Ожеред Матвей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ожеред Лаврентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно