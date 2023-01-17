Ожеред Фокий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1891 по 1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1891 по 1897 ст.
Отец: Ожеред Лаврентий Васильевич
Мать: Ожеред Варвара
Военная служба
27.06.1916
Бамбурт, Турция
Во время первой мировой войны служил рядовым в 27 Кавказском стрелковом полку 7-ой Кавказской дивизии на Кавказском фронте. 27 июня 1916 был ранен осколком бомбы в левое бедро в боях под Бамбуртом в Т... Показать все
Смерть
Неизвестно