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Ожеред Фокий Лаврентьевич

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Место рождения

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

С 1891 по 1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1891 по 1897 ст.

Отец: Ожеред Лаврентий Васильевич

Мать: Ожеред Варвара

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
27.06.1916
Бамбурт, Турция
Во время первой мировой войны служил рядовым в 27 Кавказском стрелковом полку 7-ой Кавказской дивизии на Кавказском фронте. 27 июня 1916 был ранен осколком бомбы в левое бедро в боях под Бамбуртом в Т... Показать все
Смерть
Неизвестно
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