Ступарь (Ожеред) Прасковья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступарь (Ожеред) Прасковья Лаврентьевна

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Место рождения

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ожеред Лаврентий Васильевич

Мать: Ожеред Варвара

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.03.1920

Сын: Ступарь Николай Климович

Отец ребёнка: Ступарь Клим Дмитриевич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ступарь Иван Климович

Отец ребёнка: Ступарь Клим Дмитриевич

Хлебодаровский, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.11.1925

Сын: Ступарь Кузьма Климович

Отец ребёнка: Ступарь Клим Дмитриевич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Фирсова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ступарь Клим Дмитриевич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступарь Клим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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