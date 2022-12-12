Ступарь (Ожеред) Прасковья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ожеред Лаврентий Васильевич
Мать: Ожеред Варвара
Рождение ребёнка
15.03.1920
Отец ребёнка: Ступарь Клим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ступарь Клим Дмитриевич
Хлебодаровский, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.11.1925
Отец ребёнка: Ступарь Клим Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Фирсова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ступарь Клим Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно