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Ступарь Иван Климович

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Место рождения

Хлебодаровский, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Между 1880 и 1880 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ступарь Клим Дмитриевич

Мать: Ступарь Прасковья Лаврентьевна

Хлебодаровский, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Станица Славянская на Кубани
Военная служба
Неизвестно
Смерть
?.05.1943
В районе станицы Славянской на Кубани
Сначала Иван был призван в июне 1941 года Лабинским РВК Краснодарского края. Служил в 383 стрелковой дивизии. Потом был повторно призван тем же РВК 10.02.1943 года и тяжело ранен в живот в боях в райо... Показать все
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