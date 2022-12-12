Ступарь Иван Климович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Станица Славянская на Кубани
Военная служба
Неизвестно
Смерть
?.05.1943
В районе станицы Славянской на Кубани
Сначала Иван был призван в июне 1941 года Лабинским РВК Краснодарского края. Служил в 383 стрелковой дивизии. Потом был повторно призван тем же РВК 10.02.1943 года и тяжело ранен в живот в боях в райо... Показать все