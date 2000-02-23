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Ступарь Кузьма Климович

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Место рождения

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

17.11.1925

Дата смерти

23.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Между 1880 и 1880 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925

Отец: Ступарь Клим Дмитриевич

Мать: Ступарь Прасковья Лаврентьевна

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
С 10.02.1943 по ?.04.1950
В феврале 1943 года в возрасте 17 лет пошел добровольцем в армию. Был призван Лабинским РВК Краснодарского края. Служил вторым номером ПТР в 2-ой Гвардейской стрелковой дивизии. 11 марта 1943 года в р... Показать все
Работа или профессия
С ?.11.1951 по ?.05.1953
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
В ноябре 1951 года был избран на освобожденную должность заведующего отделом кадров и оргработы Лабинского РК ВЛКСМ. С марта по май 1953 года был 2-ым секретарем Лабинского РК ВЛКСМ.
Образование
С 1955 по 1959
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
1955 ст.

Жена: Ступарь Надежда Васильевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Работа или профессия
С ?.09.1959 по ?.04.1960
В сентябре 1959 года после окончания Ставропольского с/х института направлен на работу в Министерство с/х Республики Калмыкия в должности старшего ветврача отдела эпизоотии. В апреле 1960 года, по нас... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1961

Сын: Ступарь Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Ступарь Надежда Васильевна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступарь Надежда Васильевна

Клин, Клин, Московская область
Смерть
23.02.2000
Клин, Клин, Московская область
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