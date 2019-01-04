Ступарь (Якунина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупарь (Якунина) Надежда Васильевна

Ступарь (Якунина) Надежда Васильевна

avatar

Место рождения

Раево, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

28.10.1928

Дата смерти

04.01.2019

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928

Отец: Якунин Василий Павлович

Мать: Якунина Евдокия Федоровна

Раево, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1955 ст.

Муж: Ступарь Кузьма Климович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.01.1961

Сын: Ступарь Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Ступарь Кузьма Климович

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступарь Кузьма Климович

Клин, Клин, Московская область
Смерть
04.01.2019
Клин, Клин, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close