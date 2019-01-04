Ступарь (Якунина) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1928
Дата смерти04.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928
Отец: Якунин Василий Павлович
Бракосочетание
1955 ст.
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.01.1961
Отец ребёнка: Ступарь Кузьма Климович
Рождение ребёнка
26.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ступарь Кузьма Климович
Смерть
04.01.2019