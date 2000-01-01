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Ожеред Василий Николаевич

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Место рождения

село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Ожеред Николай Алексеевич

Мать: не указана

село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
10.08.1870 ст.

Сын: Ожеред Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Ожеред Марина Афанасьевна

село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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