Ожеред Василий Николаевич
Место рождениясело Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1823 ст.
Отец: Ожеред Николай Алексеевич
Мать: не указана
село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
10.08.1870 ст.
Сын: Ожеред Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Ожеред Марина Афанасьевна
село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно