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Ожеред Марина Афанасьевна

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Место рождения

Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина

Дата рождения

До 1832 ст.

Дата смерти

После 1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
До 1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
10.08.1870 ст.

Сын: Ожеред Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Ожеред Василий Николаевич

село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Смерть
После 1871
Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
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