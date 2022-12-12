Ожеред Марина Афанасьевна
Место рожденияСело Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Дата рожденияДо 1832 ст.
Дата смертиПосле 1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
До 1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Сосновка, Чигиринского уезда, Киевской губернии, Украина
Рождение ребёнка
10.08.1870 ст.
Сын: Ожеред Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Ожеред Василий Николаевич
село Сосновка, Чигиренского уезда, Киевской губернии, Украина
Смерть
После 1871
Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край