Василий Сергеев
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти05.11.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Сергей Фомин
МОЙ АНДРЕЙ родил Ивана. Иван женился на Марии Фоминой. Брат Марии Фоминой Сергей родил Василия. Дети ли Василия к Василию прикреплены? Встречается только в одной ведомости: ИВ-1776 Василий 20 МК-18... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1831
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
МК-1831 У кого кто родился. 18/28.10.1831 Дватцать седьмаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василья Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родилась дочь Анастасия Молитвовал,... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1833
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
МК-1833 У кого кто родился. 18/20.01.1833 Осмнатцатаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василья Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родилась дочь Ксенья Число крещения. 20 М... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1834
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
МК-1834 У кого кто родился. 09/10.01.1834 Девятаго числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василья Сергеева и законной его жены МАВРЫ Алексеевой родился сын Петр (ОШИБКА, НАДО МАРФЫ) Число к... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1836
Сын: Кирилл Васильев
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
МК-1836 31.01/01.02.1836 Тритцать первого числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василия Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родился сын Кирилл Число крещения: 1 февраля Молитвова... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1836
Сын: Макар Васильев
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
ИВ-1836 такой ведомости нет ⛔ МК-1836 26/27.12.1836 Дватцать шестаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василия Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родился сын Макарий Число... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1838
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
МК-1838 У кого кто родился 12/13.10.1838 Двенатцатого числа Казенной Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Василия Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родился сын Андрей Молитво... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1855
МК-1855 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 05/06.11.1855 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Василий Сергеев Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьячек Алексей Ветлицкий Пономарь... Показать все