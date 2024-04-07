Анастасия Сергеева
Место рождения
Дата рождения27.10.1831
Дата смерти01.02.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1831
Отец: Василий Сергеев
Мать: Марфа Алексеева
МК-1831 У кого кто родился. 18/28.10.1831 Дватцать седьмаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василья Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родилась дочь Анастасия Молитвовал,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1847
МК-1848 01/03.02.1847 Казенного ведомства деревни крестьянина Василья Сергеева дочь Анастасия Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов диякон Петр Димитриев Тяжелов пономарь Петр Семенов Каза... Показать все