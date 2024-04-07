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Анастасия Сергеева

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.10.1831

Дата смерти

01.02.1847

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1831

Отец: Василий Сергеев

Мать: Марфа Алексеева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 У кого кто родился. 18/28.10.1831 Дватцать седьмаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василья Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родилась дочь Анастасия Молитвовал,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.02.1847
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1848 01/03.02.1847 Казенного ведомства деревни крестьянина Василья Сергеева дочь Анастасия Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов диякон Петр Димитриев Тяжелов пономарь Петр Семенов Каза... Показать все
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