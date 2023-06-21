Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1849 такой ведомости нет ⛔ Восприемница!!! МК-1849 Евдокия 01/02.03.1849 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Александр Степанов и законная его жена Наталья Димитриева, оба православного ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно