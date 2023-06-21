Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1849 такой ведомости нет ⛔ Восприемница!!! МК-1849 Евдокия 01/02.03.1849 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Александр Степанов и законная его жена Наталья Димитриева, оба православного ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно