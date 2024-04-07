Макар Васильев
Место рождения
Дата рождения26.12.1836
Дата смерти04.01.1837
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836
Отец: Василий Сергеев
Мать: Марфа Алексеева
ИВ-1836 такой ведомости нет ⛔ МК-1836 26/27.12.1836 Дватцать шестаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василия Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родился сын Макарий Число... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.1837
МК-1837 Когда и кто имянно померли. 04.01.1837 Шеснатцатого числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василья Сергеева сын МАЛАХИЯ (ОШИБКА, НАДО МАКАРИЯ) При погребении были: Диакон Петр Дим... Показать все