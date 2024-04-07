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Макар Васильев

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.12.1836

Дата смерти

04.01.1837

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836

Отец: Василий Сергеев

Мать: Марфа Алексеева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1836 такой ведомости нет ⛔ МК-1836 26/27.12.1836 Дватцать шестаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василия Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родился сын Макарий Число... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.01.1837
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1837 Когда и кто имянно померли. 04.01.1837 Шеснатцатого числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василья Сергеева сын МАЛАХИЯ (ОШИБКА, НАДО МАКАРИЯ) При погребении были: Диакон Петр Дим... Показать все
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