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Алексей Ильин

Место рождения

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание МК-1834 У кого кто родился. 09/10.01.1834 Девятаго числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василья Сергеева и законной его жены МАВРЫ Алексеевой родился сын Петр (ОШИБКА, НАДО МАР... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1834 У кого кто родился. 09/10.01.1834 Девятаго числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василья Сергеева и законной его жены МАВРЫ Алексеевой родился сын Петр (ОШИБКА, НАДО... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МОЙ АНДРЕЙ родил Ивана. Иван женился на Марии Фоминой. Брат Марии Фоминой Сергей родил Василия. Марфа - его жена. СТАРОЕ ПОДГОРОДНЕЕ ЛУКИНО МК-1831 У кого кто родился. 18/28.10.1831 Дватцать седьмаго... Показать все
Смерть
Неизвестно

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