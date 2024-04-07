Алексей Ильин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание МК-1834 У кого кто родился. 09/10.01.1834 Девятаго числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василья Сергеева и законной его жены МАВРЫ Алексеевой родился сын Петр (ОШИБКА, НАДО МАР... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Восприемник!!! МК-1834 У кого кто родился. 09/10.01.1834 Девятаго числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василья Сергеева и законной его жены МАВРЫ Алексеевой родился сын Петр (ОШИБКА, НАДО... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: не указана
МОЙ АНДРЕЙ родил Ивана. Иван женился на Марии Фоминой. Брат Марии Фоминой Сергей родил Василия. Марфа - его жена. СТАРОЕ ПОДГОРОДНЕЕ ЛУКИНО МК-1831 У кого кто родился. 18/28.10.1831 Дватцать седьмаго... Показать все
Смерть
Неизвестно