Пётр Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Ильин
Мать: не указана
Восприемник!!! МК-1834 У кого кто родился. 09/10.01.1834 Девятаго числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василья Сергеева и законной его жены МАВРЫ Алексеевой родился сын Петр (ОШИБКА, НАДО... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно