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Пётр Алексеев

Место рождения

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Ильин

Мать: не указана

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1834 У кого кто родился. 09/10.01.1834 Девятаго числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василья Сергеева и законной его жены МАВРЫ Алексеевой родился сын Петр (ОШИБКА, НАДО... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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