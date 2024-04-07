Кирилл Васильев
Место рождения
Дата рождения31.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1836
Отец: Василий Сергеев
Мать: Марфа Алексеева
МК-1836 31.01/01.02.1836 Тритцать первого числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василия Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родился сын Кирилл Число крещения: 1 февраля Молитвова... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно