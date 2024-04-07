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Кирилл Васильев

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

31.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1836

Отец: Василий Сергеев

Мать: Марфа Алексеева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1836 31.01/01.02.1836 Тритцать первого числа той же волости деревни Лукина укрестьянина Василия Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родился сын Кирилл Число крещения: 1 февраля Молитвова... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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