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Андрей Васильев

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.10.1838

Дата смерти

27.07.1850

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1838

Отец: Василий Сергеев

Мать: Марфа Алексеева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1838 У кого кто родился 12/13.10.1838 Двенатцатого числа Казенной Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Василия Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родился сын Андрей Молитво... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.07.1850
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1850 27/29.07.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянина Василья Сергеева сын Андрей Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов дьячек Алексей Тимофеев Ветлицкий пономарь Петр Семен... Показать все
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