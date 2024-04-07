Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения12.10.1838
Дата смерти27.07.1850
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1838
Отец: Василий Сергеев
Мать: Марфа Алексеева
МК-1838 У кого кто родился 12/13.10.1838 Двенатцатого числа Казенной Починовской волости деревни Лукина у крестьянина Василия Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родился сын Андрей Молитво... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.1850
МК-1850 27/29.07.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянина Василья Сергеева сын Андрей Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжелов дьячек Алексей Тимофеев Ветлицкий пономарь Петр Семен... Показать все