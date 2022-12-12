Устина Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1741 Устины нет ИВ-1744 Устина Миронова 23=1721 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Устина 22=1724 ИВ-1747 Устина Миронова 25=1722 ИВ-1748 Устина Миронова 25=1723 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Устина Миронова 27=1723 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1748

Сын: Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Фомин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 18.05.1748 Деревни Лукина у крестьянской сына Сергея Фомина сын Феодор ИВ-1750 Фёдора нет (где он?) ИВ-1751 Фёдор 4=1747 ИВ-1752 Фёдор 4=1748 ИВ-1753 Фёдор 5=1748 ИВ-1754 Фёдор 8=1746 ИВ-1755... Показать все
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Фомин

ИВ-1750, 1751 Марфы нет (где она?) ИВ-1752 Марфа 2=1750 ИВ-1753 Марфы нет (где она?) ИВ-1754 Марфа 4=1750 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 МАРИЯ 9=1747 (ОШИБКА)
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Фомин

Смерть
Неизвестно
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