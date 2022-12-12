Устина Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1741 Устины нет ИВ-1744 Устина Миронова 23=1721 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Устина 22=1724 ИВ-1747 Устина Миронова 25=1722 ИВ-1748 Устина Миронова 25=1723 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Устина Миронова 27=1723 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1748
Сын: Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Фомин
МК-1748 18.05.1748 Деревни Лукина у крестьянской сына Сергея Фомина сын Феодор ИВ-1750 Фёдора нет (где он?) ИВ-1751 Фёдор 4=1747 ИВ-1752 Фёдор 4=1748 ИВ-1753 Фёдор 5=1748 ИВ-1754 Фёдор 8=1746 ИВ-1755... Показать все
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Фомин
ИВ-1750, 1751 Марфы нет (где она?) ИВ-1752 Марфа 2=1750 ИВ-1753 Марфы нет (где она?) ИВ-1754 Марфа 4=1750 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 МАРИЯ 9=1747 (ОШИБКА)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Фомин
Смерть
Неизвестно