Фёдор Сергеев
Место рождения
Дата рождения18.05.1748
Дата смерти01.03.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
18.05.1748
Отец: Сергей Фомин
МК-1748 18.05.1748 Деревни Лукина у крестьянской сына Сергея Фомина сын Феодор ИВ-1747-1750 Фёдора нет ИВ-1751 Фёдор 4 ИВ-1752 Фёдор 4 ИВ-1753 Фёдор 5 ИВ-1754 Фёдор 8 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Вторая Жена Наталья Иванова
ИВ-1775 У них дочь Татиана 55=1775
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Степанида Фёдорова
Мать ребёнка: Вторая Жена Наталья Иванова
РС-1782, страница 1485 У них дочь Степанида 8=1776
Смерть
01.03.1804
МК-1804 01.03.1804 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянин вдовец Федор Сергеев 50ти лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с диаконо... Показать все