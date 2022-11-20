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Фёдор Сергеев

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.05.1748

Дата смерти

01.03.1804

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1748

Отец: Сергей Фомин

Мать: Первая Жена Устина Миронова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 18.05.1748 Деревни Лукина у крестьянской сына Сергея Фомина сын Феодор ИВ-1747-1750 Фёдора нет ИВ-1751 Фёдор 4 ИВ-1752 Фёдор 4 ИВ-1753 Фёдор 5 ИВ-1754 Фёдор 8 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Елена Степанова

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Вторая Жена Наталья Иванова

ИВ-1775 У них дочь Татиана 55=1775
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Степанида Фёдорова

Мать ребёнка: Вторая Жена Наталья Иванова

РС-1782, страница 1485 У них дочь Степанида 8=1776
Смерть
01.03.1804
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 01.03.1804 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Лукина крестьянин вдовец Федор Сергеев 50ти лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с диаконо... Показать все

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