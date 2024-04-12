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Мирон Никифоров

Место рождения

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1742 14.11.1742 Деревни Лукина крестьянина Фомы Еремеева сын отрок Сергей Фомин Той же вотчины деревни Крутца крестьянина Мирона Никифорова дочерию девкой Устиной Мироновой первым браком
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Первая Жена Устина Миронова

Мать ребёнка: не указана

КРУТЕЦ МК-1742 14.11.1742 Деревни Лукина крестьянина Фомы Еремеева сын отрок Сергей Фомин Той же вотчины деревни Крутца крестьянина Мирона Никифорова дочерию девкой Устиной Мироновой первым браком ЛУ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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