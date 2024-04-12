Мирон Никифоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
МК-1742 14.11.1742 Деревни Лукина крестьянина Фомы Еремеева сын отрок Сергей Фомин Той же вотчины деревни Крутца крестьянина Мирона Никифорова дочерию девкой Устиной Мироновой первым браком
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Первая Жена Устина Миронова
КРУТЕЦ МК-1742 14.11.1742 Деревни Лукина крестьянина Фомы Еремеева сын отрок Сергей Фомин Той же вотчины деревни Крутца крестьянина Мирона Никифорова дочерию девкой Устиной Мироновой первым браком ЛУ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно