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Марфа Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Сергей Фомин

Мать: Устина Миронова

ИВ-1749 ---, 1750, 1751 Марфы нет (где она?) ИВ-1752 Марфа 2=1750 ИВ-1753 Марфы нет (где она?) ИВ-1754 Марфа 4=1750 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 МАРИЯ 9=1747 (ОШИБКА) ИВ-1757 Марфа 10=1747
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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