Марфа Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Сергей Фомин
Мать: Устина Миронова
ИВ-1749 ---, 1750, 1751 Марфы нет (где она?) ИВ-1752 Марфа 2=1750 ИВ-1753 Марфы нет (где она?) ИВ-1754 Марфа 4=1750 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 МАРИЯ 9=1747 (ОШИБКА) ИВ-1757 Марфа 10=1747
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно