Переседов Ефим
Место рождения
Дата рождения25.03.1885
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1885
Отец: Переседов Гаврил
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Переседов Григорий
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
1909
Сын: Переседов Дмитрий
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Мулярчик Мария
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
27.01.1912
Сын: Переседов Василий
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
07.06.1916
Сын: Переседов Георгий
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
31.05.1918
Сын: Переседов Алексей
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
02.10.1925
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
24.02.1930
Дочь: Косилова Клавдия
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Егор
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Смерть
1977
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан