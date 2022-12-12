Переседов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Ефим

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Место рождения

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

25.03.1885

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1885

Отец: Переседов Гаврил

Мать: Переседова ?

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Переседов Григорий

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
1909

Сын: Переседов Дмитрий

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Мулярчик Мария

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Переседов Василий

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
07.06.1916

Сын: Переседов Георгий

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
31.05.1918

Сын: Переседов Алексей

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
02.10.1925

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1930

Дочь: Косилова Клавдия

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Егор

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Смерть
1977
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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