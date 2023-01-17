Переседов Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Гаврил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1861

Отец: Переседов Иван

Мать: Переседова Анна Павловна

Рождение ребёнка
25.03.1885

Сын: Переседов Ефим

Мать ребёнка: Переседова ?

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Георгий

Мать ребёнка: Переседова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Егор

Мать ребёнка: Переседова ?

Смерть
Неизвестно
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