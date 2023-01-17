Переседов Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1861
Отец: Переседов Иван
Мать: Переседова Анна Павловна
Рождение ребёнка
25.03.1885
Сын: Переседов Ефим
Мать ребёнка: Переседова ?
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Георгий
Мать ребёнка: Переседова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Егор
Мать ребёнка: Переседова ?
Смерть
Неизвестно