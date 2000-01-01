Переседов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переседов Гаврил
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна
Рождение ребёнка
11.03.1911
Сын: Переседов Василий
Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна
Рождение ребёнка
02.11.1912
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна
Рождение ребёнка
?.02.1915
Сын: Переседов Алексей
Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна
Смерть
Неизвестно