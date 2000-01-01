Переседов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переседов Гаврил

Мать: Переседова ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна

Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Переседов Василий

Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна

Рождение ребёнка
02.11.1912

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна

Рождение ребёнка
?.02.1915

Сын: Переседов Алексей

Мать ребёнка: Переседова Соломония Андреевна

Смерть
Неизвестно
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