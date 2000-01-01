Переседова Соломония Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Соломония Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Переседов Георгий

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Переседов Георгий

Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Переседов Василий

Отец ребёнка: Переседов Георгий

Рождение ребёнка
02.11.1912

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Переседов Георгий

Рождение ребёнка
?.02.1915

Сын: Переседов Алексей

Отец ребёнка: Переседов Георгий

Смерть
Неизвестно
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