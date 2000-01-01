Переседов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1825
Отец: Переседов Семён
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Переседова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Переседов Никифор
Мать ребёнка: Переседова Анна Павловна
Рождение ребёнка
03.04.1861
Сын: Переседов Гаврил
Мать ребёнка: Переседова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переседова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно