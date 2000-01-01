Переседов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1825

Отец: Переседов Семён

Мать: Переседова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Переседова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Переседов Никифор

Мать ребёнка: Переседова Анна Павловна

Рождение ребёнка
03.04.1861

Сын: Переседов Гаврил

Мать ребёнка: Переседова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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