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Переседов Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

02.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Переседов Прокофий

Мать: Переседова Анна Кирилловна

Бракосочетание
03.11.1816

Жена: Переседова Анастасия Захаровна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.04.1825

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
06.06.1831

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
18.06.1833

Сын: Переседов Варфоломей

Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Переседов Николай

Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
02.08.1848
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Причина смерти: Холера
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