Переседов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти02.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Переседов Прокофий
Бракосочетание
03.11.1816
Рождение ребёнка
27.04.1825
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
06.06.1831
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
18.06.1833
Сын: Переседов Варфоломей
Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Переседов Николай
Мать ребёнка: Переседова Анастасия Захаровна
Смерть
02.08.1848
Причина смерти: Холера