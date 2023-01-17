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Переседова Анастасия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

03.08.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1816

Муж: Переседов Семён

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.04.1825

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Семён

Рождение ребёнка
06.06.1831

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Семён

Рождение ребёнка
18.06.1833

Сын: Переседов Варфоломей

Отец ребёнка: Переседов Семён

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Переседов Семён

Рождение ребёнка
1843

Сын: Переседов Николай

Отец ребёнка: Переседов Семён

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
03.08.1848
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Причина смерти: Холера
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