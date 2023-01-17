Переседова Анастасия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти03.08.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1816
Муж: Переседов Семён
Рождение ребёнка
27.04.1825
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Семён
Рождение ребёнка
06.06.1831
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Семён
Рождение ребёнка
18.06.1833
Сын: Переседов Варфоломей
Отец ребёнка: Переседов Семён
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Переседов Семён
Рождение ребёнка
1843
Сын: Переседов Николай
Отец ребёнка: Переседов Семён
Смерть
03.08.1848
Причина смерти: Холера