Переседова Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
1847

Сын: Переседов Никифор

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
03.04.1861

Сын: Переседов Гаврил

Отец ребёнка: Переседов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Иван

Смерть
Неизвестно
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