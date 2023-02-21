Переседова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
1847
Сын: Переседов Никифор
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
03.04.1861
Сын: Переседов Гаврил
Отец ребёнка: Переседов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Иван
Смерть
Неизвестно