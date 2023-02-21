Переседов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Переседов Иван
Мать: Переседова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Переседов Платон
Мать ребёнка: Переседова Ефросинья
Рождение ребёнка
1874
Сын: Переседов Степан
Мать ребёнка: Переседова Ефросинья
Рождение ребёнка
1883
Дочь: ?
Мать ребёнка: Переседова Ефросинья
Рождение ребёнка
1885
Сын: Переседов Трофим
Мать ребёнка: Переседова Ефросинья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: ?
Мать ребёнка: Переседова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Василий
Мать ребёнка: Переседова Ефросинья
Смерть
Неизвестно