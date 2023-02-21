Переседов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Переседов Иван

Мать: Переседова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Переседов Платон

Мать ребёнка: Переседова Ефросинья

Рождение ребёнка
1874

Сын: Переседов Степан

Мать ребёнка: Переседова Ефросинья

Рождение ребёнка
1883

Дочь: ?

Мать ребёнка: Переседова Ефросинья

Рождение ребёнка
1885

Сын: Переседов Трофим

Мать ребёнка: Переседова Ефросинья

Рождение ребёнка
1887

Дочь: ?

Мать ребёнка: Переседова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Василий

Мать ребёнка: Переседова Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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