Переседов Платон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Переседов Никифор
Мать: Переседова Ефросинья
Рождение ребёнка
1889
Дочь: ?
Мать ребёнка: Переседова Александра Никитична
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Котова Мария
Мать ребёнка: Переседова Александра Никитична
Рождение ребёнка
?.12.1897
Сын: Переседов Георгий
Мать ребёнка: Переседова Александра Никитична
Рождение ребёнка
29.05.1900
Сын: Переседов Константин
Мать ребёнка: Переседова Александра Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно