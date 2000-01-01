Переседов Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Платон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Переседов Никифор

Мать: Переседова Ефросинья

Рождение ребёнка
1889

Дочь: ?

Мать ребёнка: Переседова Александра Никитична

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Котова Мария

Мать ребёнка: Переседова Александра Никитична

Рождение ребёнка
?.12.1897

Сын: Переседов Георгий

Мать ребёнка: Переседова Александра Никитична

Рождение ребёнка
29.05.1900

Сын: Переседов Константин

Мать ребёнка: Переседова Александра Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Александра Никитична

Смерть
Неизвестно
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