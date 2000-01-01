Переседова (Куликова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Куликова) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Куликов Афанасий

Мать: Куликова ?

Рождение ребёнка
1866

Сын: Переседов Платон

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Рождение ребёнка
1874

Сын: Переседов Степан

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Рождение ребёнка
1883

Дочь: ?

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Рождение ребёнка
1885

Сын: Переседов Трофим

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Рождение ребёнка
1887

Дочь: ?

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Василий

Отец ребёнка: Переседов Никифор

Смерть
Неизвестно
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