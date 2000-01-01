Переседова (Куликова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Куликов Афанасий
Мать: Куликова ?
Рождение ребёнка
1866
Сын: Переседов Платон
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
1874
Сын: Переседов Степан
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
1883
Дочь: ?
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
1885
Сын: Переседов Трофим
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
1887
Дочь: ?
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Василий
Отец ребёнка: Переседов Никифор
Смерть
Неизвестно