Куликова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Куликов Афанасий

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Переседова Ефросинья

Отец ребёнка: Куликов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Афанасий

Смерть
Неизвестно
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