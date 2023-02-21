Переседов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Переседов Никифор

Мать: Переседова Ефросинья

Рождение ребёнка
1896

Сын: Переседов ?

Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Переседов ?

Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ?

Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
03.11.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.03.1916

Сын: Переседов Василий

Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Гликерия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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