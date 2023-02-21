Переседов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Переседов Никифор
Мать: Переседова Ефросинья
Рождение ребёнка
1896
Сын: Переседов ?
Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Переседов ?
Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.11.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.03.1916
Сын: Переседов Василий
Мать ребёнка: Переседова Гликерия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно