Переседова (Деревяшкина?) Гликерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Деревяшкина?) Гликерия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Переседов ?

Отец ребёнка: Переседов Степан

Рождение ребёнка
1898

Сын: Переседов ?

Отец ребёнка: Переседов Степан

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ?

Отец ребёнка: Переседов Степан

Рождение ребёнка
03.11.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Переседов Степан

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Переседов Степан

Рождение ребёнка
07.03.1916

Сын: Переседов Василий

Отец ребёнка: Переседов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Степан

Смерть
Неизвестно
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