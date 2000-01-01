Переседова (Деревяшкина?) Гликерия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Переседов ?
Отец ребёнка: Переседов Степан
Рождение ребёнка
1898
Сын: Переседов ?
Отец ребёнка: Переседов Степан
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Отец ребёнка: Переседов Степан
Рождение ребёнка
03.11.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Переседов Степан
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Переседов Степан
Рождение ребёнка
07.03.1916
Сын: Переседов Василий
Отец ребёнка: Переседов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Степан
Смерть
Неизвестно