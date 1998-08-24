Косилова (Переседова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения24.02.1930
Дата смерти24.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1930
Отец: Переседов Ефим
Мать: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косилов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косилов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Аксаково
Смерть
24.08.1998
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан