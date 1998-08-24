Косилова (Переседова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосилова (Переседова) Клавдия

Косилова (Переседова) Клавдия

avatar

Место рождения

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

24.02.1930

Дата смерти

24.08.1998

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1930

Отец: Переседов Ефим

Мать: Переседова Устинья

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косилов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косилов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косилов Николай Александрович

Аксаково
Смерть
24.08.1998
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close