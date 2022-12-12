Переседова (Комарова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Комарова) Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Комаров Лукьян

Мать: Комарова Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Переседов Григорий

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Рождение ребёнка
1909

Сын: Переседов Дмитрий

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Мулярчик Мария

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Переседов Василий

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Рождение ребёнка
07.06.1916

Сын: Переседов Георгий

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Рождение ребёнка
31.05.1918

Сын: Переседов Алексей

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Рождение ребёнка
02.10.1925

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1930

Дочь: Косилова Клавдия

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Егор

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Смерть
1965
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