Переседова (Комарова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Комаров Лукьян
Рождение ребёнка
1906
Сын: Переседов Григорий
Отец ребёнка: Переседов Ефим
Рождение ребёнка
1909
Сын: Переседов Дмитрий
Отец ребёнка: Переседов Ефим
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Мулярчик Мария
Отец ребёнка: Переседов Ефим
Рождение ребёнка
27.01.1912
Сын: Переседов Василий
Отец ребёнка: Переседов Ефим
Рождение ребёнка
07.06.1916
Сын: Переседов Георгий
Отец ребёнка: Переседов Ефим
Рождение ребёнка
31.05.1918
Сын: Переседов Алексей
Отец ребёнка: Переседов Ефим
Рождение ребёнка
02.10.1925
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Ефим
Рождение ребёнка
24.02.1930
Дочь: Косилова Клавдия
Отец ребёнка: Переседов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Егор
Отец ребёнка: Переседов Ефим
Смерть
1965