Переседов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Иван

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Место рождения

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

02.10.1925

Дата смерти

23.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1925

Отец: Переседов Ефим

Мать: Переседова Устинья

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.03.1952

Сын: Переседов Александр

Мать ребёнка: Переседова Анна Михайловна

Демский совхоз Ор обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Татьяна

Мать ребёнка: Переседова Анна Михайловна

Демский совхоз Ор обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переседова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Анна Михайловна

Смерть
23.10.1980
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