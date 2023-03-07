Переседов Иван
Место рождения
Дата рождения02.10.1925
Дата смерти23.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1925
Отец: Переседов Ефим
Мать: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
29.03.1952
Сын: Переседов Александр
Мать ребёнка: Переседова Анна Михайловна
Демский совхоз Ор обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева Татьяна
Мать ребёнка: Переседова Анна Михайловна
Демский совхоз Ор обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Переседова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1980