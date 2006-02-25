Переседова (Синдеева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Синдеева) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1923

Дата смерти

23.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923

Отец: Синдеев Михаил

Мать: Синдеева Елизавета

Рождение ребёнка
29.03.1952

Сын: Переседов Александр

Отец ребёнка: Переседов Иван

Демский совхоз Ор обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Татьяна

Отец ребёнка: Переседов Иван

Демский совхоз Ор обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Переседов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Иван

Смерть
23.04.1991
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