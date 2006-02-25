Переседова (Синдеева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1923
Дата смерти23.04.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923
Отец: Синдеев Михаил
Мать: Синдеева Елизавета
Рождение ребёнка
29.03.1952
Сын: Переседов Александр
Отец ребёнка: Переседов Иван
Демский совхоз Ор обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева Татьяна
Отец ребёнка: Переседов Иван
Демский совхоз Ор обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Переседов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Иван
Смерть
23.04.1991