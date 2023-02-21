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Переседов Григорий
Переседов Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
15.03.1910
Пол
Мужской
Отец
Переседов Ефим
1885 г.р.
Мать
Переседова (Комарова) Устинья
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Переседов Ефим
Мать:
Переседова Устинья
Смерть
15.03.1910
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