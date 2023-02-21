Переседов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

15.03.1910

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Переседов Ефим

Мать: Переседова Устинья

Смерть
15.03.1910
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