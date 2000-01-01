Комарова Олимпиада Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Переседова Устинья
Отец ребёнка: Комаров Лукьян
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Котова Татьяна
Отец ребёнка: Комаров Лукьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Комаров Лукьян
Смерть
Неизвестно