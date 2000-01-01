Комарова Олимпиада Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Олимпиада Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Переседова Устинья

Отец ребёнка: Комаров Лукьян

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Котова Татьяна

Отец ребёнка: Комаров Лукьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Комаров Лукьян

Смерть
Неизвестно
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