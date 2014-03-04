Косилов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косилов Николай Александрович

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Место рождения

Чайковка

Дата рождения

25.05.1926

Дата смерти

04.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Чайковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косилова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косилова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косилова Клавдия

Аксаково
Смерть
04.03.2014
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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