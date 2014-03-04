Косилов Николай Александрович
Место рожденияЧайковка
Дата рождения25.05.1926
Дата смерти04.03.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Чайковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косилова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косилова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косилова Клавдия
Аксаково
Смерть
04.03.2014
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан