Конанова Исаева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонанова Исаева Анна Петровна

Конанова Исаева Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1900

Сын: Конанов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1901

Сын: Конанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1905

Сын: Конанов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1908

Сын: Конанов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Кононов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1916

Сын: Кононов Алексей Васильвич

Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.1918

Сын: Конанов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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