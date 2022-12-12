Конанова Исаева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1900
Сын: Конанов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.07.1901
Сын: Конанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
08.10.1905
Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
10.07.1908
Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Кононов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.03.1916
Сын: Кононов Алексей Васильвич
Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
07.09.1918
Сын: Конанов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Конанов Исаев Василий Федорович
Смерть
Неизвестно