(Конанова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти04.09.1944
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Военная служба
1941
Шексна, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
радиотелеграфистка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1944
Латвия Лиэпновский уезд д. Орлыш
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Латвия Лиэпновский уезд д. Орлыш