(Конанова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Конанова) Мария Васильевна

(Конанова) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

04.09.1944

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Конанов Исаев Василий Федорович

Мать: Конанова Исаева Анна Петровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1941
Шексна, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
радиотелеграфистка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1944
Латвия Лиэпновский уезд д. Орлыш
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Латвия Лиэпновский уезд д. Орлыш
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close