Конанов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения24.04.1870 ст.
Дата смерти27.04.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1870 ст.
Бракосочетание
10.02.1899 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1900 ст.
Сын: Конанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1901
Сын: Конанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1905
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1908
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.
Сын: Кононов Николай Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1916
Сын: Кононов Алексей Васильвич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1918
Сын: Конанов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.04.1938