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Конанов Василий Федорович

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.04.1870 ст.

Дата смерти

27.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1870 ст.

Отец: Фёдор Конанов Исаев

Мать: Конанова Исаева Параскева Ивановна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1899 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1900 ст.

Сын: Конанов Василий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1901

Сын: Конанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1905

Сын: Конанов Яков Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1908

Сын: Конанов Иван Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.

Сын: Кононов Николай Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1916

Сын: Кононов Алексей Васильвич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.1918

Сын: Конанов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.04.1938
Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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