Конанов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1905
Дата смерти09.10.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1905
Рождение ребёнка
15.10.1929
Сын: Кононов Станислав Яковлевич
Мать ребёнка: Кононова Капитолина Степановна
Рождение ребёнка
02.12.1931
Дочь: Никифорова Алла Яковлевна
Мать ребёнка: Кононова Капитолина Степановна
Военная служба
24.06.1941
Гатчинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1987
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно