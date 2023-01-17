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Конанов Яков Васильевич

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.10.1905

Дата смерти

09.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1905

Отец: Конанов Исаев Василий Федорович

Мать: Конанова Исаева Анна Петровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Кононов Станислав Яковлевич

Мать ребёнка: Кононова Капитолина Степановна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1931

Дочь: Никифорова Алла Яковлевна

Мать ребёнка: Кононова Капитолина Степановна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
24.06.1941
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Гатчинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Капитолина Степановна

Смерть
09.10.1987
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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