Кононова (Бодрова) Капитолина Степановна
Место рождения
Дата рождения09.11.1911
Дата смерти31.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1911
Отец: Бодров Степан Васильевич
Мать: Бодрова ?
Рождение ребёнка
15.10.1929
Сын: Кононов Станислав Яковлевич
Отец ребёнка: Конанов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1931
Дочь: Никифорова Алла Яковлевна
Отец ребёнка: Конанов Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1986
Похороны
Неизвестно