Кононова (Бодрова) Капитолина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Бодрова) Капитолина Степановна

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Место рождения

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.11.1911

Дата смерти

31.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1911

Отец: Бодров Степан Васильевич

Мать: Бодрова ?

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Кононов Станислав Яковлевич

Отец ребёнка: Конанов Яков Васильевич

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1931

Дочь: Никифорова Алла Яковлевна

Отец ребёнка: Конанов Яков Васильевич

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конанов Яков Васильевич

Смерть
31.03.1986
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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